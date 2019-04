Erler Straße : Einkaufswagenverbot auf Gehweg

Schermbeck Norma möchte seine 600 Quadratmeter große Verkaufsfläche modernisieren.

Der Betreiber des Lebensmittelmarktes Norma darf vor den Schaufenstern an der Erler Straße keinen Ständer für 25 Einkaufswagen aufstellen. Mit sieben zu vier Stimmen lehnte der Planungs- und Umweltausschuss am Dienstag einen Antrag des Supermarkts ab und folgte dabei der Bewertung der Gemeindeverwaltung, die den Antrag in der Vorlage skeptisch beurteilte.