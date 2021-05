Politik in Mettmann : AfD schlägt Verkleinerung des Rates vor

Politik in Mettmann

Ratssitzung in der Neandertalhalle: Der AfD ist der derzeitige Rat zu groß. Die Rechtspartei schlägt nahezu eine Halbierung vor. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Rechtspopulisten meinen, 30 Ratsleute seien genug für Mettmann. Zurzeit gibt es 58 Mandatsträger. Das Kommunalwahlgesetz NRW sieht für Städte wie Mettmann 44 Ratsmitglieder als ideal an.

Die AfD Mettmann hat gefordert, den Stadtrat auf 30 Mandatsträger zu verkleinern. Zurzeit gibt es 58 Ratsmitglieder plus Bürgermeisterin Sandra Pietschmann. Dadurch, dass die CDU bei der Kommunalwahl 2020 bis auf zwei alle Direktmandate gewonnen hat, wurden entsprechend viele Ausgleichsmandate für die anderen Parteien fällig. Die Rechtspartei macht geltend, dass ein derart großer Rat die Stadtkasse mit mindestens 80.000 Euro zusätzlich pro Jahr belaste. In dieser Summe hat die AfD nach eigenen Angaben die persönlichen Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen, Sitzungsgelder und Zuwendungen für Geschäftsbedürfnisse an die Fraktionen zusammengerechnet. Eine Verringerung des Betrags werde zur Haushaltsentlastung beitragen.