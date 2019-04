60. Geburtstag : Wie aus Bernd ein Bürgermeister wurde

Bernd Romanski 2015 als Wahlsieger mit gereckter Faust. Foto: Markus Weissenfels

Hamminkeln Der Hamminkelner Bürgermeister feiert heute 60. Geburtstag. Er sagt, er sei gelassener geworden und fühle sich unabhängiger denn je. Ob er noch einmal für das Amt antritt, wisse er nicht – aber wenn er in der Politik bleibt, dann auf jeden Fall in Hamminkeln.

Wenn Bernd Romanski am Donnerstag ins Rathaus geht, wird er viele Hände zu schütteln haben. Der Bürgermeister wird 60 Jahre alt. Es ist mit einer großen Gratulationstour im Rathaus zu rechnen. „Ich bin da, wer kommt, ist gern gesehen“, sagt der Verwaltungschef. Am Samstag wird er dann offiziell mit einem Frühschoppen feiern. Mit Politik, Verwaltung, Unternehmern und seinen rotarischen Freunden, also mit Weggefährten, Unterstützern und Kritikern, die zu seinem Job gehören. „Es wird eine lustige Runde“, sagt Bernd Romanski, und man weiß nicht so recht, wie sehr er das ironisch meint.

Aus dem Archiv: Bernd Romanski als junger Kerl. Schon damals mit Siegerfaust. Foto: Klaus Nikolei

Er selbst schaut locker auf den 60. Geburtstag und wirkt so, als sei er gespannt, was nun noch kommt im Leben. Das hat damit zu tun, dass er um frühere runde Geburtstage herum berufliche und persönliche Zäsuren erlebt hat. Mit 30 zog es ihn und die Familie in den Irak, mit 42 wurde er Geschäftsführer einer Babcock-Tochterfirma, und noch heute kann er es kaum glauben, dass er werktäglich sechs Jahre von Brünen nach Bergisch Gladbach gependelt ist. Mit 52 Jahren wurde er Vorstand bei Hochtief Solutions, dann selbstständiger Unternehmensberater, bevor er die Seite wechselte und in die Verwaltungsjob ging.

Den, so gibt er zu, hätte er als jüngerer Manager nicht für sich passend gefunden. Doch die Herausforderung hat ihn gereizt, der CDU und sich selbst zu zeigen, wie man als SPD-Mann eine schwarze Hochburg erobern kann. Am 13. September 2015 wurde er zum Bürgermeister gewählt, am 21. Oktober vereidigt. Und er, der Familienmensch, fand es gut, an dem Ort zu arbeiten, an dem er verwurzelt ist.

Denn der Privatmensch Romanski wohnt gerne in Brünen, wo er 1985 gebaut hat. Er mag die ländliche Weite, die Natur und das Vereinsleben. „Ich bin ein Junge vom Land, ich habe viele große Städte erlebt, das ist auf die Dauer nichts für mich.“ Und er mag, dass die Familie so nahe zusammengeblieben ist. Sein Bruder wohnt in Hamminkeln, sein Sohn baut in Brünen, die Töchter leben in Wesel und Dorsten. Das ist auch schön, weil Bernd Romanski dann familieninterne „Sparringspartner“ hat, mit denen er über große und kleine Entwicklungen debattieren kann.

Das zählt besonders, weil er als 23-Jähriger seinen 51-jährig verstorbenen Vater verloren hatte. „Es erfüllt mich ein bisschen mit Demut, dass ich das Glück habe, Familie so zu erleben.“ Bernd Romanski mag seinen Job als Bürgermeister. Der sei sehr interessant, es habe sich für ihn ein beruflich „komplett neuer Horizont ergeben“, was zu ihm als „Veränderungsmensch“ passe. „Ich finde, es hat im Rathaus auch sehr gut funktioniert. Wir haben viel für die kleinen Ortsteile getan, Baumöglichkeiten in Brünen und Wertherbruch geschaffen, Loikum kommt hinzu. Es geht darum, junge Familien am Ort zu halten“, sagt Romanski. Dennoch macht der Bürgermeister manchmal in kontroversen Debatten den Eindruck, als komme ihm der Spaß abhanden. Das stimme schon, aber man werde mit 60 gelassener, habe öfter die Ruhe weg.

Dann fügt Romanski noch hinzu, dass er den „Drive hat, anzupacken und zu gestalten – siehe Rathausbebauung“. Darauf folgt die Antwort auf eine Frage, die in der Luft liegt: Hängt der Bürgermeister noch fünf Jahre im Amt dran? „Ehrlich, damit habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt. Sicher kann ich sagen: Bleibe ich in Politik und Verwaltung, dann nur in Hamminkeln.“

Der Stand der Dinge zum 60. Geburtstag ist halt so, spätestens wenn im Mai 2020 der Wahlzettel gedruckt sein wird, weiß man mehr. Heute heißt es: Happy Birthday, Bürgermeister.

(thh)