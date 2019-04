Bau der Gasleitung : Zeelink-Pipeline wächst 400 Meter täglich

Niederrhein Bei Kempen haben die Bauarbeiten am Abschnitt der Zeelink-Trasse begonnen. Ziel ist es, noch in diesem Jahr zwischen Rheinberg und Voerde den Rhein zu unterqueren. 2020 geht es weiter bis Schermbeck – trotz laufender Klagen.

2021 wird die Erdgas-Pipeline Zeelink des netzbetreiber Open Grid Europe (OGE) planmäßig in Betrieb genommen. Daran hat Projektleiter Franz-Josef Kissing am Mittwoch in Wesel bei er einer Präsentation zum Start keine Zweifel aufkommen lassen. Genau am 1. April haben im hiesigen Bauabschnitt 4 in St. Hubert bei Kempen die Bauarbeiten begonnen. Rund 61,4 Kilometer sind es bis zum Endpunkt in Dämmerwald bei Schermbeck. Insgesamt geht es um 216 Kilometer von Lichtenbusch an der belgisch-deutschen Grenze bis nach Legden bei Ahaus. Offene Klageverfahren am Oberverwaltungsgericht Münster beeindrucken die Akteure aktuell nicht. Sie haben keine aufschiebende Wirkung. Kißing kann aber beispielsweise auch nicht nachvollziehen, dass die Gemeinde Hünxe trotz Abratens eines juristischen Gutachters den Rechtsweg beschreitet.