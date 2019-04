Schermbecker Ausschuss : 16-Meter-Wand soll Lärm stoppen

Schermbeck Der SB-Markt „Netto“ setzt die Vorgaben eines Gutachters um.

Der SB-Markt Netto an der Weseler Straße nahe dem Hallenbad soll erweitert werden. Bereits im Jahre 2016 wurden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für dieses Bauvorhaben geschaffen. Beantragt wurde eine Vergrößerung der Grundfläche von derzeit 630 auf 945 Quadratmeter. Konkret ist vorgesehen, den bestehenden Lebensmittelmarkt in Richtung Nordosten (in Richtung Hallenbad-Parkplatz) zu erweitern.Entsprechend einem vom Bauherrn beauftragten Gutachten zur Schallimmissionsprognose wurde die Errichtung einer Lärmschutzwand erforderlich, um das südöstlich des Parkplatzes vorhandene Wohnhaus vor einer zu hohen Lärmimmission zu schützen. Einstimmig hat der Planungs- und Umweltausschuss am Dienstag der Errichtung dieser Lärmschutzwand zugestimmt. Sie wird in einer Entfernung von drei Metern zur Grundstücksgrenze auf einer Länge von 16 Metern errichtet und weist eine Höhe von 4,55 Meter auf. Eine eingeforderte dauerhafte Begrünung soll den optischen Eindruck von der Größe des Bauwerks reduzieren.