Ausblick 2020 : Diese Promis kommen nach Wesel

Wesel/Schermbeck Auch für 2020 haben sich zahlreiche Künstler angekündigt. Die RP hat schon einmal Höhepunkte fürs kommende Jahr gesammelt. Die Auftritte sind in der Niederrheinhalle, im Scala, im Bühnenhaus und im Schermbecker Rathaus.

Den Anfang macht am 17. Januar die Kabarettistin, Autorin und Chansonsängerin Tina Teubner. Das Multitalent (Jahrgang 1966) studierte zunächst Violine, bevor Teubner 1993 in Berlin den Bundeswettbewerb Gesang für Chanson/Musical gewann. Doch Singen allein reichte ihr nicht. Seitdem hat sie elf Kabarettprogramme erdacht und auf die Bühne gebracht, ein Buch geschrieben und und den Deutschen Kabarett- sowie Kleinkunstpreis gewonnen. Auch ihr neues Programm „Wenn du mich verlässt, komme ich mit“ wird wieder politisch, ironisch und unterhaltsam.

17. Januar, 20 Uhr, Bühnenhaus Wesel; Tickets ab 19 Euro unter Tel. 0281 2032344 (VVK) oder 0281 2032385 (Abendkasse)

Am 23. Januar ist Comedian und Kabarettist Abdelkarim zu Gast im Kulturspielhaus Scala. „Staatsfreund Nr. 1“ – so heißt das neue Programm des Bielefelders. Geboren als Sohn marokkanischer Einwanderer erzählt er aus seinem Leben mit Migrationshintergrund in Deutschland. Für sein Format „Endlich Klartext – Der große Politiker-Check“ zur Bundestagswahl wurde er 2018 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Information“ ausgezeichnet. Abdelkarim ist regelmäßig in diversen Comedy-Shows zu Gast, in der ARD-Show „Comedy Cuisine“ gehört er zur Stammbesetzung.

23. Januar, 20 Uhr, Kulturspielhaus Scala in Wesel; Tickets kosten 27,10 Euro unter www.eventim.de.

Der Mann aus dem „Männerhaushalt“ kommt am 6. März nach Wesel. Kabarettist Torsten Sträter war von 2016 bis 2019 Gastgeber in der WDR-Show „Sträters Männerhaushalt“. 2020 wird die Nachfolgesendung „Sträter“ ausgestrahlt – und zwischendurch geht Sträter, geboren 1966 in Dortmund, noch auf Bühnentour. Der etwas sperrige Titel des Programms lautet: „Schnee, der auf Ceran fällt“. Über sich selbst und den Erfolg sagt er: „Ich muss eine halbe Stunde durch Dortmund laufen, bis mich einer erkennt. Und das auch nur, wenn ich Mütze trage, die Arme ausbreite und sonor ,Kikeriki’ rufe.“ Immerhin ist er nach zehn Jahren Rampenlicht so berühmt, dass sein Auftritt in Wesel bereits ausverkauft ist.

6. März, 20 Uhr, Niederrheinhalle Wesel (ausverkauft)

Sebastian Pufpaff kennt man vor allem als Lobbyist und Vertreter der Arbeitgeberinteressen – aus der „Heute-Show“ im ZDF. Der „George Clooney der deutschen Comedy-Szene“ wurde 1976 in Bad Honnef geboren. Sein Name habe ihn schließlich zur Comedy geführt, sagt Pufpaff über sich selbst. Er war außerdem bei „Nightwash“, „Mitternachtsspitzen“ und „Nuhr im Ersten“ zu sehen. Pufpaff ist Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2020. Sein neues Programm „Wir nach“ führt ihn auch nach Wesel.

27. März, 20 Uhr, Bühnenhaus Wesel; Tickets zu 26 Euro gibt es unter Tel. 0281 2032344 (VVK) und 0281 2032385 (Abendkasse).

Im April kommt Kabarett-Urgestein Wilfried Schmickler in die Hansestadt. Auch nach 40 Jahren auf der Bühne hat er immer noch nicht genug. Am 23. April ist er im Bühnenhaus zu sehen. In seinem neusten Programm „Kein Zurück“ stellt er sich und dem Publikum die großen gesellschaftlichen Fragen: Deutschland ist im Aufbruch. Aber wohin eigentlich und wer darf mit? Wann geht es endlich los? Schmickler, Jahrgang 1954, ist Anfang der 90er durch die WDR-Sendung „Mitternachtsspitzen einem größeren Publikum“ bekannt geworden.

23. April, 20 Uhr, Bühnenhaus Wesel; Tickets kosten zwischen 19 und 22 Euro, VVK unter Tel. 02812032344.

Im Mai kommt Entertainer und Sänger Peter Grimberg mit seinem Schlager-Musical „Servus Peter“ und bringt ein Stück Lebensgefühl aus Österreich in die Niederrheinhalle. Dort singt er gemeinsam mit dem Ensemble die größten Hits von Peter Alexander, Caterina Valente und Heinz Ehrhardt. Der gebürtige Steyrer startete 1990 seine Karriere, nachdem er als bester Interpret das Goldene Mikrofon in der „Rudi-Carrell-Show“ gewonnen hatte. Anschließend veröffentlichte er mehrere Alben, bevor er 2007 die musikalische Bühnenkomödie „Servus Peter“ entwickelte. 2020 tourt er zum dritten Mal.

13. Mai, 18 Uhr, Niederrheinhalle Wesel; Tickets kosten zwischen 38 und 52 Euro unter www.adticket.de.

Nach viel Kabarett wird es im Mai dann literarisch: Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf liest in Schermbeck. Wolf, der im Jahr 1954 in Gelsenkirchen geboren wurde, schreibt nicht nur Romane, sondern auch Drehbücher, die international ausgezeichnet wurden. Bekannt ist er vor allem für seine Ostfrieslandkrimis, die monatelang auf den Bestsellerlisten standen. Drei der Romane wurden vom ZDF verfilmt. Er selbst lebt in der ostfriesischen Stadt Norden. Die Krimilesung im Begegnungszentrum des Schermbecker Rathauses wird von seiner Frau Bettina Göschl musikalisch begleitet.

