Tanztheater Wuppertal : Der Weg in die Unterwelt

Pau Aran Gimeno (r.) und Daria Pavlenko in „Orpheus und Eurydike“ in Wuppertal. Foto: Pau Aran Gimeno, Daria Pavlenko copyright Jochen Viehoff

Wuppertal Zeitlos schön und bewegend ist die Neueinstudierung von Pina Bauschs Tanzoper „Orpheus und Eurydike“ im Wuppertaler Tanztheater. Für einen Moment scheint die ewige Liebe möglich.

Amor zieht einen Kreis auf dem Boden. Er ist das Sinnbild des Abends: der ewige Kreislauf des Lebens aus Werden und Vergehen. Denn alles ist endlich – auch die Liebe. Das muss Orpheus schmerzlich erfahren. Eurydike ist tot, wie ein Erinnerungsbild oder Mahnmal steht eine Braut ganz in Weiß mit roten Rosen hoch auf einer Säule. Ein entwurzelter Baum liegt quer über der Bühne. Alle sind in Trauer vereint, Tänzer und Sänger, wenn Christoph Willibald Glucks ergreifende, mehr als 250 Jahre alte Musik einsetzt. In Wuppertal gibt es nun, erstmals seit fast 30 Jahren, Pina Bauschs Tanzoper „Orpheus und Eurydike“ zu sehen. Die Neueinstudierung beweist, wie zeitlos schön und bewegend dieser Rausch der Bilder der Wuppertaler Choreografin heute noch ist.

Das liegt auch an Bauschs Idee, Tänzer und Sänger in den beiden Hauptrollen zu doppeln, beide Paare auf der Bühne agieren zu lassen. So ergeben sich prägnante Konstellationen und Parallelen zwischen dem Tänzerpaar (Pau Aran Gimeno/Daria Pavlenko) und den Sängern (Valer Sabadus/Norao Intxausti), die gemeinsam den Weg in die Unterwelt beschreiten. Michael Hofstetter leitet souverän das Sinfonieorchester Wuppertal und den Opernchor der Wuppertaler Bühnen, der von den Balkonen herabsingt und so ein raumgreifendes Erlebnis schafft.