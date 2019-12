In Brünen hat sich Interessengemeinschaft gegründet : Neue Debatte um Autobahnanschluss

Die Autobahn 3 im Bereich Molkereiweg. Foto: Sebastian Peters

Brünen Eine zweite Initiative fordert die Prüfung aller Varianten für einen A3-Anschluss in Brünen und den Ausbau der B 58 in Wesel. Damit stehen drei Positionen gegeneinander.

Die Auseinandersetzung über einen neuen Anschluss in Brünen an die A 3 ist konfrontativer geworden. Und das ausgerechnet durch eine neue Initiative, die zur besonnenen und ergebnisoffenen Prüfung aller derzeit debattierten Trassenführungen aufruft. Bekannt wurde dies im Zusammenhang mit einem Bericht, den die Verwaltung im letzten Hamminkelner Rat vorlegte. Die neue Gruppe umfasst zahlreiche Brüner Familien, die an den Straßen Borggraf, Am Kappertsberg, Höhenweg, Freyhaushof und Weseler Straße beheimatet sind. Die Gruppe nennt sich Interessengemeinschaft „Autobahnanschluss und Umgehung“ und hat eine Liste mit 436 Unterschriften vorgelegt. Die seien innerhalb von zwei Wochen gesammelt worden, sagte Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski.

Die Positionen sehen nun so aus: Die Anwohner der Venninghauser Straße, also im Zusammenhang mit dem Molkereiweg direkt an der Schnittstelle zu Wesel, verlangen, Planspiele aufzugeben, die dort eine neue Autobahnzufahrt vorsehen. Sie wollen den B 70-Anschluss und haben sich zunächst mit heftigen Aussagen eingesetzt, später fanden sie einen diskutableren Tonfall.

Die Weseler Politik und Stadtverwaltung sehen es als gesetzt an, dass in der Verlängerung der in Bau befindlichen Südumgehung über Hagerstownstraße und B 70 eine Brüner Auffahrt kommt. Dies wiederum würde von einer Ortsumgehung Brünen begleitet, die im Finanzierungspaket des Bundesverkehrswegeplans (Rheinbrücke Wesel, Südumgehung, Umgehung Brünen) vorgesehen ist. So planen auch die Oberbehörden.

Eine eventuelle stadtinterne Lösung auf der B 58 (Schermbecker Landstraße) und von dort zur A 3 ist in der Weseler Position ausgeschlossen. Die neue Interessengruppe in Brünen, die als Anwohner von einer Brüner Ostumgehung an der Weseler Straße betroffen wären, wollen nun zurück auf Start und fordern eine „ergebnisoffene Diskussion im Sinn der gesamten Brüner Bürgerschaft“. Und das betrifft auch den Kern Weseler Belange, in der es als politisch untragbar gilt, auch den Ausbau der B 58n auf Gebiet der Nachbarstadt einzubeziehen. Die Lösung Weseler Verkehrsprobleme dürfte nicht zulasten Brünens gehen. „Die drei bislang vorgestellten Trassen entsprechen nicht den Ansprüchen und Forderungen Brüner Bürger“, heißt es. Sie würden nicht die Probleme an der Hamminkelner Straße lösen und an der Grundschule mehr Verkehrsbelastung produzieren. Gefordert wird deshalb neben den beiden A3-Anschlussoptionen auch eine ergebnisoffene Prüfung aller Varianten und ausdrücklich inklusive des Ausbau der B 58 zur „Lösung des Weseler Verkehrsproblems auf eigenem Gebiet“. Das alles soll in einem „transparenten Planungsprozess“ geschehen – mit Infoabend, Bürgerwerkstatt und -befragung. In Sachen Teilhabe sind die Brüner erprobt, die sich zuletzt als „Bürger für Brünen“ zusammengetan haben. Romanski kündigte im Rat schon an, dass eine Bürgerversammlung kommen soll ebenso wie weitere Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.