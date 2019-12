Feuerwehr Wesel löscht den Brand : Unbekannte zünden Motorroller an

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen gegen 4.10 Uhr einen Motorroller, der an der Luisenstraße in der Innenstadt abgestellt war, angezündet.

Beim Einstreffen der Polizei hatte die alarmierte Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Das Feuer hat den Roller vollständig zerstört, teilt die Polizei mit. Durch die Hitzeentwicklung entstand ebenfalls ein Schaden an einem schwarzen Nissan, der in unmittelbarer Nähe zum Roller stand. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 0281 1070 zu kontaktieren.

(RP)