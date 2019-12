Dingdener Unternehmen in Frankfurt : Van Clewe bei der Messe Heimtextil

Dingden/Frankfurt Dingdener Unternehmen präsentiert sich in Frankfurt. Digitalisierung in Kundenberatung bietet ungeahnte Möglichkeiten.

Wie immer beginnt die Messesaison früh im Januar in Frankfurt. Vom 7. bis 10. Januar findet dort die Heimtextil statt. Und die Dingdener van Clewe Sun Protection GmbH wird wieder mit einem Stand in der Main-Metropole vertreten sein. Die Heimtextil ist die größte internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien. Hier findet man neue Trends und textile Innovationen. „Wir freuen uns, dass wir wieder mit einem Messestand in Halle 8 vertreten sind, um unsere Stoffe für den innenliegenden Sonnenschutz zu präsentieren“, erläutert Projektmanagerin Dagmar Karau.

Die Artikel werden seit mehr als 20 Jahren in dem Familienunternehmen am Standort Dingden produziert. Das Unternehmen van Clewe produziert nach eigenen Angaben hochwertige Spezialtextilien für die Bereiche Rollo, Flächenvorhang, Lamelle und Plissee auf der Basis neuester Technologien. Der Maschinenpark sowie 230 Mitarbeiter würden dafür sorgen, die Produktqualität umweltfreundlich und auf hohem Niveau herzustellen, betont das Unternehmen. Fortdauernde Kontrollen sowie die beständige Zusammenarbeit mit namhaften Prüfinstituten würden den Qualitätsstandard sichern.

Ebenfalls wird die Abteilung Dekotex auf dem Stand in Frankfurt am Main vertreten sein. Dieser Bereich vertreibt weltweit Stoffe für den Event- und Bühnenbau. Eine Vielzahl von Stoffen, schwerentflammbaren und black-out beschichteten Materialien, Stretch- und Bodenstoffe in unterschiedlichsten Farben werden in Frankfurt in der neuen Kollektion präsentiert. Natürlich rechnet van Clewe mit zahlreichen Besuchern.