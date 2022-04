Fördermittel beantragen : Je 1000 Euro für das Engagement im Kreis Viersen

Kreis Viersen Der Kreis Viersen nimmt am Landesprogramm „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ teil. Organisationen und Initiativen können Fördergelder beantragen.

Mit dem im vergangenen Jahr erstmals aufgelegten Förderprogramm des Landes soll auch im Jahr 2022 bürgerschaftliches Engagement in Nordrhein-Westfalen gestärkt werden. Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, erläutert: „Der Krieg in der Ukraine und die Notlage der Menschen erschüttern uns alle zutiefst. Viele von uns haben das Bedürfnis zu helfen und möchten sich engagieren. Auch in Nordrhein-Westfalen suchen Menschen Zuflucht. Über das Förderprogramm können Engagierte, Initiativen und zivilgesellschaftliche Organisationen daher im Sinne des Schwerpunktthemas auch solche Vorhaben umsetzen, welche die Gemeinschaft und das Miteinander vor Ort stärken und Geflüchteten ein Ankommen in der neuen Nachbarschaft erleichtern sollen.“