Polizisten bringen ihn zur Wache : Betrunkener Ladendieb schlägt um sich

Wesel Der 19-Jährige ohne festen Wohnsitz gehörte zu einer Gruppe von drei Männern, die Getränke in einem Supermarkt stehlen wollten. Polizisten holten den Mann ein, als er flüchtete. Dann spuckte, trat und schlug er um sich.

Ein Ladendieb hat am Samstagabend erheblichen Widerstand geleistet. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete eine Kundin eines Supermarktes an der Kreuzstraße gegen 20 Uhr, wie eine Gruppe von drei Männern sich unterschiedliche Getränke und Spirituosen in die Jackentaschen steckten. Sie informierte einen Mitarbeiter, der die Männer ansprach, als sie den Kassenbereich durchliefen, ohne die Getränke hervorzuholen und zu zahlen. Einer der Männer flüchtete sofort in Richtung Fußgängerzone, die anderen beiden blieben vor Ort.