Bürgermeisterkandidat wird Ende Januar präsentiert : Die ersten Pläne der CDU für 2020

Sebastian Hense, Vorsitzender der CDU Wesel. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Die Weseler Christdemokraten bereiten sich auf das Wahljahr vor und nennen erste Punkte ihrer Agenda.

Bürgermeisterkandidat Während die SPD sich frühzeitig auf Bürgermeisterkandidatin Ulrike Westkamp festgelegt hat, ist die CDU-Kandidatur noch nicht bekannt. Eine CDU-interne Findungskommission hat eine Person gesucht – Ende Januar soll sie benannt werden. Ziel der CDU ist es, bei der Kommunalwahl stärkste Fraktion im Rat zu werden. Der Vorschlag von SPD-Fraktionschef Ludger Hovest auf einen CDU-Kandidaten zu verzichten, wird bei der Weseler CDU als taktisches Manöver belächelt. „Wir werden einen Kandidaten präsentieren, und es wird kein Zählkandidat“, verspricht CDU-Parteichef Sebastian Hense.

Dichtheitsprüfung Die umstrittene Dichtheitsprüfung wird in NRW weitgehend abgeschafft. Ob der Kanal wirklich dicht ist, soll in Wasserschutzgebieten nur noch bei Neubauten, bei wesentlichen Änderungen und bei begründetem Verdacht zur Pflicht werden. Die CDU fordert nun in einem Antrag die Stadtverwaltung auf, diese Regeln schnell auch in Wesel umzusetzen und die Satzung entsprechend zu ändern. In Wesel waren besonders Hausbesitzer in Blumenkamp und Ginderich betroffen. Nach bestehendem Recht, von einer rot-grünen Landesregierung eingeführt, hätten die Abwasserkanäle von nach dem 1. Januar 1965 gebauten Häusern bis Ende 2020 geprüft werden müssen. Ziel war besserer Trinkwasserschutz. Wie viele Hausbesitzer eine Dichtheitsprüfung umgesetzt haben, ist nicht bekannt.

ASG Für den städtischen Betrieb Abfall, Straßen, Grünflächen (ASG) könnte es womöglich mehr Personal geben. Die CDU fordert in einem neuen Antrag die bessere Pflege von Beeten und Grünflächen in der Kreisstadt. Sie regt an, private Hausbesitzer an der Baumpflege zu beteiligen, indem für Bewässerung von Bäumen ein Nachlass bei den Wasserkosten gewährt wird. Parallel könne es die Notwendigkeit geben, beim städtischen Betrieb ASG mehr Personal einzustellen, sagt CDU-Fraktionschef Jürgen Linz. Damit reagiert die CDU auf die Extremsommer der vergangenen beiden Jahre.

Als Aktion für mehr Sauberkeit schlägt die CDU eine Erneuerung der Kampagne „Wesel am R(h)einsten“ vor. Der Übergangs-ASG-Chef Franz Michelbrink habe mit einer solchen Kampagne schon einmal Erfolg gehabt. „Er ist genau der richtige Mann für diese Aktion“, sagt CDU-Vorsitzender Sebastian Hense. Es müsse aber auch möglichst schnell ein Nachfolgekandidat für Michelbrink gefunden werden. Die Nachfolgesuche hat per Stellenanzeige bei der Stadtverwaltung bereits begonnen.

Jürgen Linz, Vorsitzender des CDU-Ratsfraktion. Foto: Jana_Bauch