Dulden, vergrämen oder „entnehmen“ : Der Wolf und der Zorn der Züchter

Die Liste der geschädigten Schafhalter im Wolfsgebiet Schermbeck führt der Hünxer Kurt Opriel an. Seit dem 23. September 2018 wurden zehnmal Schafe aus seiner Herde getötet oder verletzt. Das Foto entstand am 19. Dezember nach dem Tod eines Schafes in 40 Meter Entfernung zu einem Wohnhaus. Foto: Helmut Scheffler

Hünxe/Schermbeck „Gloria“ ist weiterhin im Wolfsgebiet Schermbeck unterwegs und reißt Schafe.

Ein erster genetischer Hinweis auf einen Wolf im Kreis Wesel konnte am 13. April 2018 ermittelt werden. Damals starben beim Schafhalter Benedikt Hüttemann am Tiefen Weg 54 in Bricht fünf Schafe durch einen Kehlbiss. In den nächsten Monaten bis September 2018 wurden im Schermbecker Gemeindegebiet insgesamt 23 Schafe getötet, von denen laut späterer Mitteilung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) zwölf Tiere eindeutig durch die Wölfin „Gloria GW954f“ getötet wurden.

Vor diesem Hintergrund wurde ein 957 Quadratkilometer großes Gebiet zwischen Dinslaken und Raesfeld, Rees und Dorsten mit dem Namen „Wolfsgebiet Schermbeck“ am 1. Oktober zum ersten Wolfsgebiet in NRW ausgewiesen. Mit Wirkung vom 20. Dezember 2018 wurde das Wolfsgebiet um eine 2805 Quadratkilometer große „Pufferzone um das Wolfsgebiet“ erweitert.

Info Immer wieder Angriffe im Hünxerwald Schaf gerissen An Heiligabend entdeckte der Hünxer Züchter Kurt Opriel erneut ein getötetes Tier auf seiner Weide. Ob es wie bereits mehrfach zuvor der Wolf war, der hier zugebissen hat, wird derzeit untersucht.

Bereits 2018 gab es Bürgerversammlungen in Gahlen und Hünxe. Das blieb auch im Jahre 2019 so, zumal von 1. Oktober bis Ende 2018 wieder 25 Schafe in Schermbeck, Hünxe, Bottrop, Dinslaken und Dorsten getötet wurden und weitere 20 Schafe an ihren Verletzungen starben. Für 2019 weist das Lanuv bislang einen nachgewiesenen Wolfsriss in Gahlen und acht in Hünxe aus, eine Gesamtbilanz gibt es noch nicht.

Die Bevölkerung reagierte im Jahre 2019 ganz unterschiedlich. Im Januar 2019 forderten Landwirte während eines von der FDP organisierten Infoabends in der Östricher Gaststätte Schult eine Obergrenze für Wölfe. Wolfskritiker waren bei den 120 Zuhörern in einer deutlichen Überzahl. Zu recht unsachlichen und hitzigen Auseinandersetzungen kam es kurzzeitig zwischen einem Teil der Zuhörer und dem Wolfsbefürworter Jos de Bruin aus Sonsbeck, der sich selbst als „Wolfsbotschafter“ bezeichnete und auf seine 20-jährige Wolfsberatung und den konfliktfreien Umgang mit Wölfen in diesem Zeitraum verwies.

Im Februar 2019 wurde in Gahlen Kritik am Senckenberg-Institut laut, das für die DNA-Proben zuständig ist. Man verwies auf Auffassungen des Hamburger Forschungsinstitutes „ForGen“, die sich mit den Schwierigkeiten befassten, im Rahmen von DNA-Proben exakt zu beurteilen, ob man es mit einem Wolf oder um einem Hybriden, einem Mischling aus Wolf und Hund, zu tun hat.

Das Gahlener Bürgerforum hat das ganze Jahr über alle Wolfsrisse akribisch erfasst und zum Teil eigene Analysen vornehmen lassen. Die Niederschriften belegen, dass zwischen einem Wolfsriss und der Beurteilung durch das Lanuv oftmals Monate vergehen. Bemängelt wurde auch die schlechte Erreichbarbeit des Lanuv, besonders an den Wochenenden, wodurch Wolfsberater erst sehr spät am Ort des Wolfsrisses erscheinen. Als bürokratisch und sehr zeitaufwendig beurteilen die geschädigten Schafhalter das Verfahren bis zur Erstattung von Entschädigungen.

Im Juli wandten sich Tanja Brodel und Heike Brietsche-Ilsemann in einem Schreiben an den Landrat mit der Bitte, sich für den Erhalt des Wolfes in Schermbeck einzusetzen.

Die meisten Schafhalter haben inzwischen Schutzzäune errichtet, die höher sind, als der Gesetzgeber zwecks Entschädigungen einfordert, und zudem noch durch Elektrozäune verstärkt sind. Trotzdem gelangte, wie zuletzt gleich mehrfach beim Hünxer Schafhalter Kurt Opriel, ein Wolf zu den Schafen.