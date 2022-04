Wahlen bei der FDP Schermbeck : Simon Bremer bleibt Chef der Liberalen

Zum neuen Vorstand gehören Simon Bremer, Nadine Kleinsteinberg, Oliver Bona (v.l.) und – nicht abgebildet – Silvan Terstegen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Schermbecker FDP unterstützt Landtagskandidatin Nadine Kleinsteinberg, die aus den eigenen Reihen stammt. Ihre Anliegen sind die Themen Bildung und Digitalisierung sowie die Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Bereich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Simon Bremer bleibt Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes. Am Donnerstagabend wurde der 29-jährige Schermbecker Immobilienkaufmann im Dammer Landhaus Wortelkamp einstimmig in dem Amt bestätigt, das er im Jahre 2016 von Marc Terstegen übernahm. Bremer ist seit 2012 Mitglied der FDP.

Vor den Wahlen berichtete Bremer über die beiden letzten Geschäftsjahre. „Eine kuriose Zeit haben wir hinter uns“, fasste Bremer die coronabedingten Beeinträchtigungen zusammen. Die Aktivitäten standen ganz im Zeichen zweier Wahlen. Im Rahmen der Kommunalwahlen des Jahres 2020 gelang der FDP zwar der Wiedereinzug in das Kommunalparlament, aber nicht in Fraktionsstärke. Sehr zufrieden waren die Liberalen, als sie im Jahre 2021 im Rahmen der Bundestagswahlen 12,01 Prozent der Zweitstimmen erhielten.

Im Rahmen der Ratsarbeit setzte sich Simon Bremer für zwei Themenbereiche in besonderer Weise ein. Er beantragte unter anderem die Entnahme von Wölfen aus dem Wolfsschutzgebiet Schermbeck. Die künftige Gestaltung der Mittelstraße ist für die FDP ein besonderes Anliegen. Um den Verkehr gerecht zu verteilen, hat sich die FDP für die Inanspruchnahme mehrerer Straßen im Ortskern eingesetzt.

Den von Michael Lüders erstellten Kassenbericht verlas die Kassenprüferin Nadine Kleinsteinberg. Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem Minus in Höhe von rund 1800 abgeschlossen, das Geschäftsjahr 2021 mit einem Plus in Höhe von rund 2000 Euro. Der Kassenbestand reicht, um für die Landtagswahlen am 15. Mai zu werben, zumal der Kreisverband die Kosten für Plakate und Flyer übernimmt.

Die zum Schermbecker FDP-Ortsverband gehörende Nadine Kleinsteinberg kandidiert für ein Landtagsmandat. Die 31-Jährige absolvierte nach dem Abitur im Jahre 2009 eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Von 2012 bis 2015 studierte sie berufsbegleitend an der Fachhochschule FOM mit dem Abschluss Bachelor of Arts in Steuerrecht. Von 2016 bis 2019 studierte sie berufsbegleitend an der Hochschule in Aalen und erwarb den Abschluss Master of Arts in Taxation. 2018 hat sie das Steuerberaterexamen erfolgreich abgelegt. Seit 2022 ist sie Geschäftsführerin der F.J.W. Steuerberatungsgesellschaft in Essen. Seit 2010 ist Nadine Kleinsteinberg Mitglied der Julis Wesel und der FDP Schermbeck. Zunächst übernahm sie das Amt als Schriftführerin bei der FDP und seit 2018 ist sie stellvertretende Vorsitzende der FDP in Schermbeck.

Der 19-köpfige FDP-Ortsverband Schermbeck hat sich vorgenommen, „seine“ Kandidatin zu unterstützen. Am 30. April und am 14. Mai sucht die FDP vormittags an ihrem Stand vor der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe an der Mittelstraße das Gespräch mit den Wählern, am 7. Mai vor dem Geschäft Schult an der Gahlener Kirchstraße. Ihre besonderen Anliegen sind die Verbesserung der Bildungschancen und der Digitalisierung sowie eine deutliche Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Bereich.

Als Tagungsleiter fungierte Marc Terstegen bei den Vorstandswahlen. Simon Bremer wird als wiedergewählter Vorsitzender von der stellvertretenden Vorsitzenden Nadine Kleinsteinberg ebenso unterstützt wie vom Kassierer Oliver Bona und vom Beisitzer Silvan Terstegen. Zum Kassenprüfer wurde Markus Hemmert gewählt.