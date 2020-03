Diagnosezentren in Moers und Dinslaken : Coronavirus: Kreis Wesel will auch mobiles "Abstrichzentrum" einrichten

Coronavirus: Kreis Wesel will auch mobiles "Abstrichzentrum" einrichten

Diagnosezentren in Moers und Dinslaken

Beschilderung für potenzielle Coronapatienten am Bethanien-Krankenhaus in Moers. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kreis Wesel Kliniken und Bürgermeister hatten darauf gedrängt: Der Kreis Wesel reagiert jetzt mit Abstrichzentren. Neben den Corona-Diagnosestationen in Moers und Dinslaken könnte es auch eine mobile Station für den ländlichen Raum geben.

Der Kreis Wesel hat sich – auch nach stetigen Forderungen von Medizinern und Stadtverwaltungen – entschieden, zwei zentrale Diagnosezentren für Coronatests einzurichten. Ferner soll es auch mobile Abstrichzentren für den ländlichen Raum geben. Als Ergebnis eines Abstimmungsgespräches zwischen allen Krankenhäusern und der Kassenärztlichen Vereinigung würden im Kreis Wesel zwei zentrale Abstrichzentren eingerichtet und betrieben, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagvormittag mit. Mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und in Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung kann nach Moers nun auch in Dinslaken ein Screening außerhalb der zu schützenden medizinischen Infrastrukturen durchgeführt werden, mit dessen Hilfe die Arztpraxen entlastet werden können.