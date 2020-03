Auch Gastronomie in Wesel leidet : Corona zwingt Einzelhandel in die Knie

Kurz nach 15 Uhr: Die Weseler Innenstadt ist fast wie ausgestorben. Viele Geschäfte sind seit dem Morgen zu. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Auf Erlass des Landes NRW mussten am Mittwoch – bis auf einige Ausnahmen – alle Einzelhandelsgeschäfte schließen, ab 15 Uhr auch Cafés und Restaurants. Vor allem vormittags waren vergleichsweise viele, auch ältere, Menschen in Wesel unterwegs.

Wie überall im Land, so kam auch in der Weseler Innenstadt der Handel am Mittwoch praktisch zum Erliegen. Am frühen Morgen hatte das Land NRW einen entsprechenden Erlass an alle Kommunen geschickt, dass der Einzelhandel, bis auf einige Ausnahmen, in Zeiten der Corona-Pandemie schließen muss. Geöffnet waren in der Kreisstadt unter anderem noch die Apotheken, Drogeriemärkte, Bäckereien, Friseursalons und – jedenfalls bis in die Mittagsstunden hinein – auch einige wenige Fachgeschäfte. Darunter der Sportpalast an der Hohen Straße.

Filialleiter Christopher Kloß sah zunächst gar keine Veranlassung dazu, das Geschäft zu schließen. „Es gibt bislang nur die Verfügung des Landes, die die Bürgermeisterin erst noch in eine Allgemeinverfügung umwandeln muss. Die liegt aber noch nicht vor“. sagte er. Während beispielsweise der Kaufhof, H&M, Fielmann und viele andere Filialisten erst gar nicht ihre Türen geöffnet hatten, hatte er vergleichsweise viel zu tun. Denn weil alle Fitnessstudios geschlossen sind, ist die Nachfrage nach Hanteln, Yogamatten etc. groß. „Die Leute wollen etwas zu Hause für ihre Fitness tun. Der Bedarf ist da“, sagte Christopher Kloß. Vorhin habe er die letzte Hantel verkauft.

Das Team des Schnellrestaurants Cevapcici ist am Boden zerstört. Das Lokal darf nur noch bis 15 Uhr öffnen. Foto: Klaus Nikolei

Info CDU und FDP wollen Handel unterstützen Idee CDU und FDP haben einen Antrag eingebracht, mit dem sie in der Coronakrise Hilfe für Betroffene fordern. CDU-Fraktionschef Jürgen Linz und sein FDP-Pendant Peter Berns wollen Handel und Bürgern gelfen. Sie denken an einen „Weseler Unterstützungsfond“. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther hatte schon im Vorfeld des Antrags viele Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmer auf Bundesebene gesammelt und in einem eigenen Dokument auf seiner Website für Interessenten öffentlich gemacht. In den Fond sollen Unterstützungsleistungen aus Bund und Land einfließen können und Zahlungen zur Unterstützung geleistet werden. Ebenfalls sollte die Stadt selbst einen Betrag für diesen Fond zur Verfügung stellen. Anträge anderer Fraktionen wie zuletzt die von SPD und WfW sollten im neuen CDU/FDP-Antrag aufgehen. Die Fraktionschefs wollen darüber reden, womöglich per Telefonkonferenz.

Ebenfalls geöffnet, weil die Allgemeinverfügung der Stadt noch nicht vorlag, hatte das Modehaus Mensing. „Wir haben die Schilder schon vorbereitet und warten nur auf das Schreiben der Stadt“, erklärte Filialleiterin Sabine Ostrop. Zu den wenigen Kunden an diesem Mittwoch zählte ein Paar, das wegen eines Trauerfalls entsprechende Kleidung gesucht hat. „Die Leute waren froh, dass wir noch offen hatten“, so Ostrop.

An fast allen geschlossenen Geschäften waren entsprechende Erklärungen für die Schließung angebracht – mit zum Teil ermutigenden Parolen („Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage!“) und Verweisen zu den Online-Shops. Die Hoffnung ist bei vielen da, dass es nach dem 19. April, so lange soll die Allgemeinverfügung gelten, irgendwie weitergeht.

Von 6 bis 15 Uhr dürfen Cafés wie das Extrablatt öffnen. Allerdings muss in Zeiten der Corona-Krise jeder Gast seine Adresse hinterlassen. Foto: Klaus Nikolei

„Bis dahin halte ich aus. Ob ich auch drei Monate überbrücken könnte, weiß ich nicht“, sagte Renate Feldmann, der die Boutique Gibsy an der Brückstraße gehört. Sie wusste am Morgen noch nichts vom Erlass des Landes und wurde von einer Nachbarin darauf aufmerksam gemacht, dass Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs seien und die Inhaber auffordern würden, die Läden zu schließen. Bei einigen waren die Bediensteten der Stadt früher, bei anderen erst sehr viel später, wie die Beispiele Sportpalast und Mensing zeigen.

So wie in der Fußgängerzone waren am Vormittag auch auf dem Wochenmarkt auffallend viele Kunden der Generation 60 plus unterwegs. Diese gehören bekanntlich zur Risikogruppe und sollten möglichst zu Hause bleiben. „Wieso? Es heißt doch, dass man an die frische Luft gehen sollte“, sagte eine Seniorin, die mit ihrem Mann über den Großen Markt bummelte und mit einem langjährigen Bekannten ein Schwätzchen hielt. „Wir werden doch alle in Panik versetzt“, sagte sie. Ihr Mann ergänzte: „Wir gehen nur noch zum Arzt und zur Apotheke. Die Geschäfte sind ja sonst auch alle zu.“

Bis mittags hatte Sportpalast-Geschäftsführer Christopher Kloß geöffnet und etwa Hanteln verkauft. Foto: Klaus Nikolei

Einige Meter weiter kaufte eine 77-Jährige Blumen. „Ich komme vom Friseur und kaufe jetzt noch diesen Strauß. Das war wohl für längere Zeit das letzte Mal. Denn man soll ja möglichst zu Hause bleiben. Das nehme ich schon ernst.“

Um kurz nach 15 Uhr leerte sich die Fußgängerzone noch etwas mehr. Denn kurz zuvor mussten auch alle Restaurants und Cafés ihre Türen schließen. „Ich hoffe sehr, dass wir das alle hier irgendwie überstehen“, sagte Wolfdietrich Degler, der Vorsitzende der Weseler Werbegemeinschaft. Seine Weinhandlung Barrique ist und bleibt geöffnet. „Ich gehöre zu den Lebensmittelgeschäften“, erklärte er. Die Öffnungszeiten hat er eingeschränkt und eine kurze Mittagspause eingeführt. „Da kann ich dann Bestellungen ausliefern.“

Der Inhaber des Cafés Lombers an der Lomberstraße hofft, dass die Krise schnell vorbeigeht. Foto: Klaus Nikolei

Nicht nur Degler wunderte sich, dass um diese Zeit noch so viele Leute unterwegs waren: Mütter mit Kinderwagen, Radfahrer, Menschen in Elektro-Rollstühlen, Jugendliche in kleineren Gruppen, Seniorinnen alleine oder zu zweit, mit und ohne Rollator. „Irgendwie haben die den Ernst der Lage noch nicht erkannt“, sagte Degler.

Dieser Meinung ist auch Sabine Groth, Filialleiterin im Reformhaus Goll am Viehtor. Auch Goll darf bis 18.30 Uhr öffnen, weil es dort Lebensmittel gibt. „Da sind vergleichsweise noch so viele Leute auf der Straße – gerade auch die Ältesten. Das kann man eigentlich nicht verstehen“, sagte Sabine Groth.

Wolfdietrich Degler, Vorsitzender der Weseler Werbegemeinschaft, hofft, darf seine Weinhandlung Barrique, in der auch Lebensmittel angeboten werden, weiterhin öffnen. Foto: Klaus Nikolei