Curt Wichert lobt spanische Behörden : Marienthaler soll Mallorca verlassen

Marienthal/Palma Der Marienthaler Curt Wichert wollte die Mittelmeerinsel erst am 11. April mit der Fähre verlassen. Doch jetzt soll er, so wie rund 25.000 andere deutsche Touristen, die Balearen möglichst schnell verlassen.

Curt Wichert, in seiner Wahlheimat Marienthal unter anderem bekannt als Mitbegründer des Vereins Seminarhaus Marienthal, der das seit Jahren leerstehende Hotel Haus Elmer umbauen und dort Bildungs- und Sportkurse anbieten möchte (siehe Infobox), befindet sich aktuell in seiner Wohnung in Palma. Eigentlich wollte er am 11. April zurück an den Niederrhein reisen. „Zuerst mit der Fähre nach Spanien und von dort über Frankreich nach Hause. Der Hund fliegt nämlich nicht so gerne“, erzählt der 57-Jährige. Doch dieser Plan wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aufgehen. Denn wegen der Coronavirus-Krise hat die Regionalregierung der Balearen alle rund 25.000 auf Mallorca und den anderen spanischen Inseln verbliebenen Touristen dazu aufgefordert, so schnell wie möglich in ihre Heimat zurückzukehren. Es mache keinen Sinn, dass die Menschen in den Hotels eingesperrt blieben, hatte die Regionalpräsidentin Francina Armengol am Dienstag in einem Interview des Radiosenders „Cadena Ser“ erklärt. Auch wenn Wichert nicht im Hotel sitzt, wird auch er die Insel schnellstmöglich verlassen müssen. „Ich habe nämlich auch nur den Touristenstatus“, sagt er.