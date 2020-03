Stand vom Mittwoch : Jetzt 152 Coronafälle im Kreis Wesel

Kreis Wesel Erfreulich: „Die Krankheitsverläufe stellen sich bisher weitestgehend als unproblematisch dar“, schreibt der Kreis Wesel.

Der Kreis Wesel hat die aktuellen Coronazahlen bekannt gemacht. Mit Stand Mittwochmittag liegt die Zahl bei 152 bestätigten Fällen. Zum Vergleich: Am Vortag waren 126 Fälle gemeldet. Erfreulich: „Die Krankheitsverläufe stellen sich bisher weitestgehend als unproblematisch dar“, schreibt der Kreis Wesel. Die genauen Stadtzahlen nennt er nicht mehr. „Die Ortsangaben in den Fallmeldungen können häufig nicht unmittelbar örtlich zugeordnet werden“, teilt der Kreis Wesel mit. Um eine unpräzise Zuordnung der bestätigten Infektionsfälle zu den kreisangehörigen zu vermeiden, wird in den Pressemitteilungen immer die Gesamtzahl der Fälle für das Kreisgebiet angegeben.