Weseler Unternehmer : Projekt Cubes: Erste Gründer sind schon dabei

Das Projekt Cubes soll an der Rudolf-Diesel-Straße im Stadtteil Obrighoven entstehen. Foto: Cubes

Wesel Unternehmer Achim Klingberg wollte in Obrighoven Richtfest feiern. Der Gründermut ist ungebrochen.

Eine große Investition in Wesel – und dennoch ein Richtfest im kleinen Rahmen online. Eigentlich wollte am Mittwoch der Weseler Unternehmer Achim Klingberg sein Bauprojekt Cubes mit einem groß gefeierten Richtfest würdigen. Wegen der Coronapandemie wurde der Termin allerdings abgesagt. Gleichwohl machte Klingberg auf sein Vorhaben aufmerksam und lieferte neue Ansichten des Objektes, das in Wesel auch für die Zukunft der Arbeit stehen soll.