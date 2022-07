Feuerwehreinsatz im Kreis Wesel : Mann durch brennendes Fett in Hamminkeln schwer verletzt

Hamminkeln Ein 56-jähriger Mann aus Hamminkeln ist bei einem Fettbrand in einer Wohnung schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Hubschrauber abtransportiert. Er hatte seiner Nachbarin eigentlich nur helfen wollen.

Die Feuerwehr in Hamminkeln ist am Dienstagabend zueinem Einsatz an die Straße am Wegehaspel ausgerückt. Dort hatte sich nach Angaben der Polizei gegen 19.45 Uhr ein Fettbrand auf einem Herd entzündet.