Schwerer Unfall in Grevenbroich : 21-Jähriger kracht in Fahrzeug - Mutter und Kleinkind im Auto

21-Jähriger kracht in Fahrzeug - Mutter und Kleinkind im Auto

Schwerer Unfall in Grevenbroich

Grevenbroich Ein 21-Jähriger ist mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. In diesem Auto saß eine Mutter mit ihrem Kleinkind. Wir konnte es zu dem Unfall kommen.

Der 21-Jährige fuhr am Montag, 18. Juli, gegen 12.20 Uhr, mit seinem Audi die Straße“ „Auf den Hundert Morgen“ in Fahrtrichtung „Talstraße. Im Einmündungsbereich der Straße „An der Glashütte“ beabsichtigte der Hückelhovener nach links abzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden Mercedes einer 38-jährigen Grevenbroicherin, die mit ihrem Kleinkind im Auto die Straße „Auf den Hundert Morgen“ in Richtung Landstraße 361 unterwegs war.