Weselerwald : Bohmkamp gewinnt Geburtstagsschießen

Die Sportschützen Voshövel im Mai 1987 Foto: Schützen

Weselerwald Die Sportschützen Voshövel blickten zurück. Die Vereinigung wurde vor 90 Jahren gegründet. Zur Feier des Tages gab es beim Listenschießen diesmal besondere Aktionen – unter anderem ein Pfeilewerfen auf eine Dartscheibe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Die Sportschützen Voshövel veranstalteten das diesjährige Listenschießen. Zur Feier des 90-jährigen Vereinsbestehens wurde der Tag angereichert. So traf man sich am Voshövel nicht nur zum Schießen, sondern auch zum Darten. Jeder konnte zehn Schüsse abgeben und neun Pfeile auf eine Dartscheibe werfen. In beiden Disziplinen wurden die besten Listen und die besten Einzelergebnisse geehrt. Bei den Schützen errang Elke Bohmkamp mit 99 von 100 möglichen Ringen den ersten Platz, gefolgt von Katja Appenzeller (97) und Andreas Appenzeller mit 96.

Beim Dart gewann Phillip Kuhlmann mit 206 Punkten vor Uwe Kniepper (196) und Johannes Ebbert (166). Insbesondere das Darten wurde sehr gut angenommen. Die Sportschützen versuchen damit ein zweites Standbein zu etablieren, um die Geselligkeit auf dem vereinseigenen Stand am Voshövel zu beleben. Für Fragen steht der Vorsitzende Dieter Kurka unter Tel. 02856 9220 gerne zur Verfügung.

Info Dieter Kurka ist Vorsitzender Vorstand besteht aus sechs Personen: Zum Vorstand der Sportschützen Voshövel gehören Dieter Kurka (Vorsitzender), Arnd Becker (Schriftführer), Wilfried Joormann (Kassenwart), Andreas Appenzeller (Sportwart), Laura Schüring (Jugendwartin) sowie Johannes Ebbert (Ligawettkampfobmann).

Nach einer mittäglichen Stärkung wurden die zahlreichen Jubilare geehrt. Johann Schulten und Werner Tinnefeld belebten den Verein 1952 neu, dessen Gründung aufs Jahr 1932 zurückgeht. Beide ließen es sich nicht nehmen, zur Ehrung der nun 70-jährigen Vereinszugehörigkeit zu kommen. Horst Böink, Reinhard Posser und Manfred Müller sind 60 Jahre dabei, Arnd Becker, Heinz Kurka, Hermann Möllmann und Ulrich Sondermann 50.

In geselliger Runde wurden Erinnerungen wachgerufen an Meilensteine der Vereinsgeschichte. Die Ehrenurkunde für Heinrich Posser ist das bislang älteste Dokument. Am 24. Februar 1932 erhielt er von der Abteilung Kleinkaliber-Schießsport des Deutschen Kartells für Jagd- und Sportschießen in Berlin eine Ehrenurkunde und eine Ehrennadel in Bronze mit silbernem Kranze zuerkannt. Eine stolze Leistung, wenn man bedenkt, dass die Weselerwalder Schießsportvereinigung noch kein halbes Jahr alt war.

Angefangen hatte alles im Winter 1931/32. Johann Cappell, der schon vor dem Ersten Weltkrieg Soldat war, schoss seit längerer Zeit beim Kleinkaliber-Schießclub Brünen. Was in Brünen Wirklichkeit war, sollte auch in Weselerwald möglich sein.

In den ersten Monaten schossen die Weselerwalder mit Brüner Gewehren. Trainiert wurde auf der Brüner Schießsportanlage. Nach einem Umbau des im Jahre 1927 gebauten Schießstandes der Weselerwalder trainierten die Sportschützen auf dieser Anlage. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg fanden hier auch Wettbewerbe. Dabei schwirrten die Kugeln über Freihoffs Wiese. Jenseits der Landstraße diente der Hang des Hügels als Kugelfang.

Der Zweite Weltkrieg setzte Vereinsaktivitäten ein Ende. Viele Mitglieder wurden Soldaten und mussten die schlimme Erfahrung machen, dass man von Waffen auch in nichtsportlicher Absicht Gebrauch machen kann. Das Verdienst, 1952 die Gründungsversammlung vorbereitet zu haben, gebührt Heinz Elmer. Die neue Schießgruppe trat dem Deutschen Schützenbund bei. Mit KK-Gewehren wurde weiter auf dem noch als sicher geltenden Schießstand geschossen, der erst 1962 erneuert wurde.

Seit 1952 gab es auch eine Luftgewehrgruppe. Sie trainierte im Saal der Gaststätte Klump. Einfache Tische mit Kugelfängen standen im Raum, die nach jedem Training weggeräumt werden mussten. Als am 14. Februar 1962 die neue Volksschule bezogen wurde, hatte das 1883 errichtete Schulhaus (heute Böink) ausgedient. Dort trainierten fortan die Luftgewehrschützen.