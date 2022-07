Polizei in Hamminkeln bittet um Hinweise : Unbekannte stehlen Bienenvölker samt Honig

Hamminkeln Diebe haben in Hamminkeln drei Bienenvölker gestohlen. Auch der Honig ist verschwunden. Die Polizei steht vor einem Rätsel und bittet um Hinweise.

(RP) Am Dienstagabend gegen hat eine 59-jährige Imkerin aus Hamminkeln auf der Polizeiwache den Verlust von neun Bienenkästen angezeigt. Das teilte die Kreispolizei am Mittwoch mit. Demnach handelt es sich um drei komplette Völker samt produziertem Honig. Am Freitag, 15. Juli, war die Imkerin noch bei den Insekten gewesen, am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr hatte sie den Verlust festgestellt. Die Bienen waren an der Straße Kranendeich unmittelbar neben einem Bahnübergang im Ortsteil Ringenberg auf einer Wiese untergebracht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Wesel, Telefon 0281-1070, in Verbindung zu setzen.