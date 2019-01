Tausende Menschen müssen Wohnungen räumen : Bombe in Weseler Innenstadt wird am Mittwoch entschärft

Eine entschärfte Fliegerbombe in einer Grube (Symbolbild). Foto: ZB/Julian Stähle

Liveblog Wesel Eine am Dienstag bei Bauarbeiten in Wesel gefundene Weltkriegsbombe wird am Mittwoch entschärft. Dazu muss nahezu die gesamte Innenstadt evakuiert werden. Rund 13.300 Menschen sind betroffen. Geschäfte, Schulen und Kindergärten schließen früher.

Rund 13.300 Menschen sind von der Evakuierung in Wesel betroffen, davon müssen 5700 ihre Wohnungen räumen

Um 15 Uhr beginnt die Entschärfung

Umliegende Bundesstraßen 8 und 58, die Innenstadt und die Rheinbrücke werden ab 14 Uhr geschlossen

Auch die Bahnlinie Oberhausen-Emmerich wird gesperrt

Ganztagsschulen und Kindergärten schließen früher