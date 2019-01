Podiumsveranstaltung in Wesel : Regionalplan: Debatte um den Kies

Kies RVR Foto: RVR

Wesel Mit einer Informationsveranstaltung in Wesel machte der Kreisverband der Grünen Stimmung für einen Ausstieg aus der Kiesbaggerei.

Von Fritz Schubert

Das Thema Kies polarisiert am Niederrhein wie kaum ein zweites. Anwohner von Abgrabungsbereichen, Bürgerinitiativen, Naturschutzverbände und Kommunen haben durchaus unterschiedliche Meinungen zu dem, was Mittelbehörden als Flächen für die Gewinnung von oberflächennahen Bodenschätzen wie Kies und Sand festsetzen. Ende Februar läuft die Frist für Einwendungen zum neuen Regionalplan des RVR ab. Damit werden auch die Abgrabungsbereiche für die nächsten 25 Jahre festgelegt. Mit einer Informationsveranstaltung in Wesel machte der Kreisverband der Grünen Stimmung für einen Ausstieg aus einer immerwährenden Baggerei. Etwa 150 bis 200 Menschen drängten sich bei der Podiumsveranstaltung am Montagabend im Parkettsaal der Niederrheinhalle. Den schwersten Stand – trotz grünen Parteibuchs – hatte gleich zu Beginn Martin Tönnes, Planungsbeigeordneter des Regionalverbandes Ruhr (RVR).



Was sagen die Vorgaben?

Info Wie man die Karte oben lesen muss Foto: RVR Der Plan Der Regionalplan Ruhr legt neue Wohnbau-, Gewerbe- und Industrieflächen, künftige Verkehrsachsen, Naturschutz- und Landschaftsschutzbereiche, Waldgebiete, Bereiche für die Windenergienutzung, hochwassergefährdete Bereiche, Bereiche für den Grundwasserschutz sowie Bereiche für die Gewinnung von Bodenschätzen für die nächsten 15 bis 20 Jahre fest und zeigt damit auf, wo neue Wohnungen, Arbeitsplätze, Freiflächen oder Freizeitmöglichkeiten in der Metropole Ruhr entstehen sollen.



Die Karte Auf der großen Karte oben ist dargestellt, wo sicherungswürdige Kieslagerstätten liegen. Dort sind auch die Kiesgebiete in Wesel, Hamminkeln und Alpen dargestellt.

Tönnes erläuterte den Zwang, über das Bundesraumordnungsgesetz und heruntergebrochen auf die regionale Raumordnung, Standorte für die Kiesgewinnung sichern müssen. Dabei bewege er sich „in einem gesetzlichen Korsett“. Bei einer durchschnittlichen Fördermenge von 8,4 Millionen Tonnen im Jahr sei ein Flächenverbrauch von 55 Hektor pro Jahr zu berücksichtigen. Grundlage ist der Bedarf der Kiesindustrie. Betroffen sind fast alle Kreiskommunen: Hamminkeln-Lankern, Wesel-Bislich, Wesel-Obrighoven, Sonsbeck, Alpen-Bönninghardt, Rheinberg, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Hünxe und Schermbeck. Soll eine für Abgrabungen vorgesehene Fläche doch nicht angepackt werden, muss dafür Ersatz gefunden werden.



Was sagen die Kritiker?

Aus dem Publikum gab es zahlreiche Fragen und viel Unmut. Nicht nachvollziehen konnten Kritiker, dass allein die Kiesindustrie definiert, was „bedarfsgerechte Versorgung“ ist. Ebenso zweifelten Gäste an der Aussage, dass die Export-Mengen (bevorzugt in die Niederlande) nicht beziffert werden können. „Wir können nicht die ganze Welt versorgen“, sagte eine Besucherin , die mit Hinweisen auf einen „rasanten Flächenverbrauch“ und bedenkliche Eingriffe in den hydrogeologischen Grundkörper weitere Sorgen der Kritiker zusammenfasste. Ein Besucher aus der Bönninghardt fragte besorgt: „Haben wir überhaupt noch Chancen?“ Planer Tönnes riet allen, sich mit Wünschen nach einer Änderung der Vorgaben oder dem Umgang mit Kies überhaupt an die Politik zu wenden. Zum Beispiel an die Landtagsabgeordneten.



Was sagt die Politik?

Als Fürsprecher solcher Ansinnen klagte als zweiter Referent Hubert Kück, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag, über „Profitgier der Kiesbarone“, ging mit den Haltungen besonders der FDP, aber auch der CDU und SPD hart ins Gericht und bezeichnete die aktuelle Situationen als einen „Teufelskreis“, wenn auf ewig die Nachfrage nach Kies planerisch erfüllt werden müsse. Auch Trinkwasser sei ein Allgemeingut und ein wichtiges Lebensmittel, das es zu schützen gelte. Er sprach von „riesigen Wunden“ in der Landschaft, ungeschützten offenen Wasserflächen und machte sich Sorgen auch um „gesunden Mutterboden“ und die darauf erzeugten Nahrungsmittel. Hubert Kück forderte am Ende ein Umdenken und Schritte zu einer Abkehr von der Kiesgewinnung. Er wandte sich gegen ein Verramschen des Rohstoffs. An einer angemessenen Lastenverteilung seien auch die Niederlande als Importnation deutschen Kieses zu beteiligen. Kücks Parteifreundin Helga Franzkowiak empfahl dem Weseler Unternehmen Hülskens, sich statt weiterer Abgrabungen mehr auf das Geschäftsfeld Wasserbau zu konzentrieren.

Was sagt die Industrie?

Als Vertreter der Kiesunternehmen waren unter anderem Christian Strunk (Hülskens) und Michael Hüging-Holemans (Holemans-Gruppe) unter den Gästen. Man decke „nur notwendige Bedarfe“, sagte er. Besonders für Transportbeton. Das Material werde für Windräder ebenso benötigt wie für Brücken. Überdies habe sich die „Gesamtmenge um viele Millionen Tonnen verringert“. Zu Exporten in die Niederlande sagte Strunk, man befinde sich mit den Nachbarn, deren eigene Kiese „oft von schlechter Qualität“ seien, „in einem Lebensraum“. Darüber hinaus gebe es keine Exporte und es werde auch nichts verramscht.



Was sagen die Umweltschützer?