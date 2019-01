Fund bei Bauarbeiten: 13.300 Betroffene: Weltkriegsbombe in Wesel soll am Mittwoch entschärft werden

13.300 Betroffene: Weltkriegsbombe in Wesel soll am Mittwoch entschärft werden

Wesel Eine Weltkriegsbombe ist am Dienstag bei Bauarbeiten in Wesel gefunden worden. Die Zehn-Zentner-Bombe macht eine Evakuierung der Innenstadt erforderlich. 5700 Bewohner müssen die Häuser verlassen.

Bei Bauarbeiten an der Kreuzstraße in Wesel auf dem Gelände des ehemaligen Kreiswehrersatzamtes ist am Dienstag eine amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe gefunden worden. Die Bombe soll, wie die Stadt Wesel am Nachmittag mitteilte, am Mittwoch, 16. Januar, 15 Uhr, entschärft werden. 13.300 Menschen sind als Anwohner betroffen, 5700 müssen ihre Häuser verlassen.