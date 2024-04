Am Niederrhein Fahrradsaison ist endgültig gestartet

Das passende Bike liefert die Region gleich mit: das Niederrhein-Rad, sowohl mit als auch ohne E-Motor-Unterstützung. An jeder beliebigen Niederrhein-Rad-Station kann das Rad wieder zurückgegeben werden. Die Buchung erfolgt online oder telefonisch. Mehr als 30 Stationen gibt es bereits in der gesamten Region. Zuletzt sind neue Standorte hinzugekommen, wie zum Beispel das Waldhotel Tannenhäuschen in Wesel, der Hauptbahnhof und der Landschaftspark Duisburg, das Infozentrum Zechenpark Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort oder C&T Apartments Grothe in Kerken. Im Erkelenzer Land stehen die Fahrräder an den Stationen am Naturparktor in Wassenberg und an den Amici-Lodges am Effelder Waldsee zur Verfügung. Bis Ende Oktober ist dieser Leih-Service möglich, ein Service, der bereits seit 15 Jahren erfolgreich angeboten wird und immer neue Fans hinzugewinnt.