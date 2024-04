American Football Ravens-Sieg: So lief das Spiel im finalen Test gegen Kaiserslautern Pikes

Die Krefeld Ravens haben ihren finalen Test vor der am kommenden Wochenende (Samstag, 13. April, 15 Uhr Kickoff) beginnenden Saison mit 38:13 (31:6) gegen die Kaiserlautern Pikes erfolgreich gestaltet. Wie auch beim ersten Saisonspiel am Wochenende lief das Team vor gut 700 Zuschauern in der Grotenburg auf und zeigte dabei eine zu Beginn starke Leistung.