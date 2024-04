Party Heliumballon legt Stromversorgung in Teilen Wuppertals lahm

Wuppertal · Ein Partyballon hat am Freitagabend in Wuppertal für einen Stromausfall in rund 20.000 Haushalten gesorgt. Auch die Schwebebahn war betroffen. Wie es dazu kam.

06.04.2024 , 12:30 Uhr

Ein Heliumballon hat in Wuppertal für einen Stromausfall gesorgt (Symbolbild) Foto: dpa/Roberto Pfeil

Rund 20.000 Haushalte im Stadtteil Langerfeld waren rund eine Stunde ohne Stromversorgung, teilte ein Sprecher der Stadtwerke am Samstag mit. Der Ballon hatte sich demnach um kurz vor 22 Uhr in einer sogenannten Sammelschiene im Umspannwerk Nächstebreck verfangen und einen Kurzschluss ausgelöst. Es habe einen Lichtbogen und einen lauten Knall gegeben. Dadurch wurde die Stromversorgung unterbrochen. Mitarbeiter der Stadtwerke konnten die Ursache schnell beheben. Von dem Vorfall war auch die Wuppertaler Schwebebahn betroffen. Sie konnte während des Stromausfalls nicht weiter betrieben werden. Sechs Bahnen, die währenddessen unterwegs waren, fuhren die nächsten Stationen an, sodass die Fahrgäste aussteigen konnten. Am Samstagmorgen nahm die Schwebebahn wieder ihren regulären Betrieb auf, hieß es.

(top/dpa)