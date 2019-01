Ende der Weseler Dauerbaustelle?: Kritik wirkt: Arbeit am Bahnhof geht weiter

Wesel Das Beschwerdeschreiben von SPD-Fraktionschef Ludger Hovest zur Dauerbaustelle Bahnhof zeigt wohl Wirkung. Auch Bundestagsabgeordneter Bernd Reuther (FDP) hat sich des Themas angenommen.

Die Kritik von Wesels SPD-Fraktionschef Ludger Hovest am Zustand des Bahnhofs hat offensichtlich Wirkung gezeigt. Denn seit er, wie berichtet, in einen Beschwerdebrief an den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn „Pfusch am Bau“ angeprangert hat, weil beispielsweise die Beleuchtung durch Holzbalken gehalten werden und elektrische Leitungen in der Luft hängen, ist die Sache ins Rollen gekommen. Schon beim SPD-Neujahrsempfang am Sonntag sprach Hovest davon, dass er jetzt bei einer Stippvisite am Bahnhof „noch nie so viele Leute gleichzeitig auf den Bahnsteigen“ hat arbeiten sehen. Mittlerweile sind fast alle Arbeiten, die seit Monaten geruht haben, erledigt. Unter anderem sind alle Holzbalken verschwunden, an denen unter anderem provisorisch Hinweisschilder montiert waren. Nun sind diese Schilder an verzinkten Stangen befestigt. Parallel dazu werden die defekten Lautsprecher repariert.