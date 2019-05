Sorgen um Verzögerungen : Baustart für Südumgehung jetzt im Juli

Wesel SPD-Fraktionschef Hovest schreibt an Minister Wüst – und wartet auf Antwort.

(sep) Eine Brieffreundschaft wird das wohl nicht mehr werden: Erneut hat Wesels SPD-Fraktionschef Ludger Hovest an den Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) geschrieben, weil er keinen Fortschritt beim Bau der geplanten Südumgehung von der Rheinbrücke in Richtung A3 sehe. Zweimal zuvor, im September 2018 und vor knapp vier Wochen im April 2019, hatte Hovest in dieser Sache ebenfalls den Minister kontaktiert. Weil Wüst auf das Schreiben vom 9. April noch nicht geantwortet hatte, machte Hovest sein neues Schreiben nun öffentlich. Es ginge ihm nicht schnell genug. „Schreiben werden i.d.R. innerhalb von vier Wochen beantwortet. Die Antwort ist in Bearbeitung“, teilte das Ministerium unserer Redaktion auf Anfrage mit. Das Schreiben von Hovest sei am 18. April eingegangen.