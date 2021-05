Fährbetrieb im Mai 1996 aufgenommen : „Ressa“ gratuliert dem Rääße Pöntje

REES Der Reeser Geschichtsverein und das Rääße Pöntje haben viele Berührungspunkte. Die Entwicklung des Fährbetriebs wird auch Thema beim Ressa-Abend auf der „Wiesenkultur“ am Donnerstag sein.

(RP) Am 1. Mai 1996 nahm die Rheinfähre Rääße Pöntje ihren Betrieb auf. 25 Jahre später gratulierte nun der „Ressa“-Vorsitzende Heinz Wellmann im Namen des Reeser Geschichtsverein dem Kapitän Daniel de Raaf und seiner Mutter Barbara zum Jubiläum.

Alles über die Geschichte der Reeser Fähren ist derzeit in einer Ausstellung im Schaufenster des Ladenlokals Dellstraße 23 zu sehen. Dort gratuliert „Ressa“ auch inmitten des original Rettungsreifens der letzten Reeser Autofähre „Stadt Rees“, die noch bis zur Einweihung der Rheinbrücke im Dezember 1967 im Einsatz war. Das Exponat hängt normalerweise in der Fährstube des Rheincafés Rösen, wurde aber von Ludger Rösen als Leihgabe zur Verfügung gestellt, damit viele Menschen das stadthistorisch wertvolle Erinnerungsstück sehen können.

Wenn „Ressa“ am Donnerstag, 6. Mai, ab 19 Uhr im Rahmen der „Reeser Wiesenkultur“ lokale Filmaufnahmen aus 100 Jahren zeigt, ist auch die Einweihung des Rääße Pöntjes in bewegten Bildern zu sehen. Tickets für den Autokinoabend sind zum Preis von fünf Euro plus Gebühren ausschließlich online unter www.reeser-wiesenkultur.de erhältlich. Ressa-Mitglieder bekommen ihren Eintrittspreis nachträglich erstattet.