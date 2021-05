NRW-Ministerpräsident Armin Laschet : Reul sieht kein Problem in Kanzlerkandidatur mit Rückfahrkarte

Reul sieht kein Problem in Kanzlerkandidatur mit Rückfahrkarte

Düsseldorf NRW-Innenminister Herbert Reul hält im Falle einer Niederlage von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet bei der Bundestagswahl eine Rückkehr nach NRW für unproblematisch. Das habe es auch früher bereits gegeben.

Armin Laschet tritt für die Union bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat an. Sollte er scheitern, hofft NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf eine Rückkehr nach NRW. „Armin Laschet muss voll auf Kanzler gehen und ganz auf Sieg setzen. Aber je nach Wahlergebnis würde ich nicht ausschließen, dass er Ministerpräsident bleibt und wieder kandidiert“, sagte der CDU-Politiker der „Welt“. „Die Entscheidung wird erst fallen, wenn der Wahltag vorbei ist.“

Auch Johannes Rau (SPD) in NRW und Edmund Stoiber (CSU) in Bayern seien Ministerpräsidenten geblieben, nachdem sie mit ihrer Kanzlerkandidatur unterlegen seien. „Wir haben mit Armin Laschet einen Ministerpräsidenten, bei dem die Allermeisten in der CDU froh wären, wenn er bei der NRW-Landtagswahl 2022 wieder kandidieren würde, weil wir dann große Chancen auf einen Sieg hätten“, sagte Reul.