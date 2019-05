Hamminkeln : Der Esel wird zum Kunstobjekt

Dingden Dieses Jahr schreibt der Kreativhof Lehmberg, Lehmberg 4, erneut europaweit die „HerbstArt III“ aus. Diese Kunstausstellung widmet sich bevorzugt einem Thema aus der Tierwelt, um als Kunstort den Bezug zur ländlichen Umgebung aufzugreifen und einem möglichst breiten Publikum Kunst näher zu bringen.

Diesmal heißt die Ausstellung „Der Esel – ein Mul(t)italent!?“, was in der Nähe der Esel-Stadt Wesel sicherlich passt, und findet vom 8. bis 29. September statt.

Esel sind auf jedem Kontinent zu finden, ob als weit verbreitete und domestizierte Haus- oder freie Wildesel: der Esel als Nutz- oder Freizeittier sowie wilder Landschaftspfleger. Ein derart verbreitetes Tier findet schon frühe Erwähnung in der Menschheitsgeschichte. Zu allen Zeiten sieht man das Langohr in Literatur, Kunst oder Philosophie widersprüchlich. An den Ausstellungswochenenden werden Esel die Ausstellung begleiten. Der neugegründete Verein Eselfreunde Niederrhein wird viele Informationen zur Eselhaltung an Interessierte weitergeben. Der Verein stammt aus Hünxe, wurde 2018 offiziell ins Vereinsregister eingetragen, trat aber schon vorher als Interessensgemeinschaft auf. So richtete er 2016 bei der 775-Jahre-Feier Wesels ein Esel-Fest aus.