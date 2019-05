Vorfall an Kastanienstraße : Leiche an Gleisen in Hamminkeln entdeckt

Leiche an Gleisen in Hamminkeln entdeckt

Hamminkeln Die Bahnstrecke war am Freitagmorgen mehrere Stunden voll gesperrt. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

In Hamminkeln hat eine Spaziergängerin am Freitagmorgen den Leichnam eines Mannes im Bereich Kastanienstraße in der Nähe der Gleise entdeckt. Die Person könnte auf den Gleisen gelegen haben. Die spezielle Auffindesituation deute auf einen Suizid hin, sagte ein Polizeisprecher. Details wolle man noch nicht nennen. Die Bahnstrecke war mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen halten an.