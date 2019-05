Vom Sattler zum Reichspräsidenten : Rätsel um Friedrich Eberts Spuren in Wesel

Wesel Friedrich Ebert, vor 100 Jahren erster demokratisch gewählter Reichspräsident, wird an der Brückstraße gewürdigt. Hier hat er bei Scherz (heute Korn) als Sattler gearbeitet. Auch trägt eine Brücke in Wesel seinen Namen. Und sonst?

Wenn es am Dienstag, 14. Mai, in der Buchhandlung Korn ab 18 Uhr in einem Vortrag um „Das Erbe von Friedrich Ebert an die Demokratie in Deutschland“ geht (wir berichteten), dann passiert das an einem besonderen Ort. Hintergrund der bereits restlos ausgebuchten Veranstaltung ist zwar die Beschäftigung mit der politischen Leistung und Wirkung des Mannes, der vor 100 Jahren, am 11. Februar 1919, erster deutscher demokratisch gewählter Reichspräsident der Weimarer Republik wurde. Die Adresse Brückstraße 13 aber war, vermutlich sehr kurz, einmal seine Arbeitsstätte als Sattler bei Scherz – heute Korn. Die Quellenlage dazu ist dürftig. Das gilt für vieles aus Eberts frühen Jahren. Bis heute halten sich widersprüchliche Angaben zu seinem Lebenslauf. Auch die Frage, ob das spätere Schwergewicht der SPD überhaupt in Wesel war, ist schon breit ein Thema gewesen. Vor genau 15 Jahren gab es im Preußen-Museum (heute LVR-Niederrheinmuseum) einen Vortrag, in dem als einziger Beleg für Eberts Anwesenheit in Wesel ein Foto diente. Auf diesem, aufgenommen in der Sattlerei Conrad Scherz, ist er stehend neben dem Meister zu sehen. „Ob dieser junge Mann auf dem Foto wirklich der Sattlergeselle Friedrich Ebert ist, das lässt sich aber nur mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuten“, berichtete die Rheinische Post 2003. 1890 soll Ebert, der nach der Lehre 1888 auf Wanderschaft gegangen war, in Wesel gewesen sein. Und zwar in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Dezember. „Wie lange Ebert in Wesel war, lässt sich nicht sagen. Wahrscheinlich waren es nur einige Wochen. Das könnte erklären, warum er hier nicht gemeldet war“, heißt es in dem RP-Bericht über den Vortrag weiter.