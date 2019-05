Pro Mittelstand Hamminkeln : Ungereimtheiten beim Bürgerbegehren

Hamminkeln Das erneut von Pro Mittelstand gestartete Bürgerbegehren für einen kleineren Rat ist von Ungereimtheiten begleitet. Gleichzeitig ist das Verfahren längst nicht solch ein Aufreger wie die erste und an Fristen gescheiterte Auflage.

Eine öffentliche Debatte findet nicht statt. In vielen Briefkästen landete die Aufforderung, sich an dem Begehren zu beteiligen, mit dem von Pro Mittelstand genannten Enddatum 8. Mai, 18 Uhr. Diese Hürde wurde gerissen. Stattdessen rief Mitinitiator Walter Münnich den 22. Mai als neues Datum aus, sprach gar vom Endspurt, ohne dass es bisher einen Spurt gegeben hat.

Die Stadtverwaltung spielt auch mit. Eine vorgeschlagene Sondersitzung des Rates am 16. Mai, also vor der Hauptausschusssitzung, allein zum Thema Bürgerbegehren blies die Fraktionsvorsitzenrunde ab. Dies hätte den Druck auf die Unterschriftensammler erhöht. Stattdessen zählt die Verwaltung schon Stimmen, damit sie nur einen Tag nach Ende des Verfahrens zur Restprüfung benötigt, um mit dem Ergebnis in den Rat am 23. Mai zu gehen. So viel Eile hilft pro Mittelstand, Fristen zu wahren.