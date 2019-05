Sonntag, 12. Mai : EVK betont: Hohe Ansprüche an Krankenpfleger

Margret Kolbrink und Maximilian Putzmann im Einsatz. Foto: EVK

Wesel Das Evangelische Krankenhaus in Wesel macht auf den „Tag der Pflege“ am Sonntag, 12. Mai, aufmerksam - und betont: Die Ansprüche an die Krankenschwestern und -pfleger seien sehr hoch.

In Deutschland arbeiten laut Statistischem Bundesamt 1,15 Millionen Menschen in der Pflege. Michael Nühlen, Pflegedienstleiter beim Evangelischen Krankenhaus Wesel, sagt anlässlich des Tags der Pflege am Sonntag, 12. Mai: „Wenn wir wollen, dass Pflege ein attraktiver Beruf bleibt, müssen wir uns weiterhin für gute Ausbildungs- und Rahmenbedingungen im Land einsetzen.“ Die Ansprüche an die Krankenschwestern und -pfleger seien sehr hoch.

„Eine examinierte Pflegekraft muss über ein spezialisiertes Fachwissen verfügen, das sie befähigt, in jeder Situation professionell und empathisch zu handeln und den Kranken ganzheitlich zu versorgen“, sagt Margret Kolbrink, die seit mehr als 40 Jahren im EVK Wesel pflegt. Sie registriert, dass immer mehr Männer den Beruf ergreifen, dass die technolischen Anforderungen auch steigen. „Genau das ist es, was mich daran reizt“, sagt Maximilian Putzmann. Der 20-Jährige hat im April eine dreijährige Ausbildung zum Krankenpfleger begonnen.

(RP)