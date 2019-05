Unfall in Wesel : Betrunkener Mann kippt mit Traktor um

Unfall in Wesel

Der umgekippte Traktor an der Schermbecker Landstraße in Wesel. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Wesel Am Donnerstagabend hat sich in Wesel ein schwerer Unfall ereignet: Ein betrunkener 52-Jähriger kippte mit seinem Traktor auf der Schermbecker Landstraße um.

Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel.

Auf der Schermbecker Landstraße hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtete, befuhr ein 52-jähriger Mann aus Hünxe mit einem Traktor die Schermbecker Landstraße in Fahrtrichtung Drevenack. Auf gerader Strecke geriet der Fahrer mit dem Traktor ohne Anhänger zwischen der Rudolf -Diesel-Straße und dem Gewerbegebiet Am Schornacker ins Schlingern, bei Wiedereinlenken kippte das Fahrzeug dann um und blieb mit der der linken Seite auf der Fahrbahn liegen.