Niederrhein: Asta gegen Studiengebühren für EU-Ausländer

Niederrhein Ein Fünftel weniger Bewerbungen aus dem EU-Ausland: Das könnte laut Amanda Steinmaus vom Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) der Uni Duisburg-Essen die Folge einer Studiengebühr für EU-Ausländer sein. Sie beruft sich auf Zahlen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg. Dort gibt es seit einem Jahr für Studierende aus dem EU-Ausland und für alle Zweitstudiengänge eine Gebühr von 1500 Euro pro Semester. Die nun veröffentlichten Zahlen zeigen einen Rückgang von 21 Prozent bei Bewerbungen aus dieser Gruppe.

In NRW plant die schwarz-gelbe Landesregierung eine ähnliche Gebühr. Für den Asta kommt so etwas nicht infrage. Am Standort Duisburg-Essen wären die Folgen laut Asta durch die internationale Ausrichtung der Universität sehr stark zu spüren. 18 Prozent aller Studierenden stammen nicht aus Deutschland. Davon kommen gut 73 Prozent aus Nicht-EU-Ländern, ein Großteil aus Asien.