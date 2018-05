Wesel : Zwiebel und Peripheriephobie im Kunstwerk2

Wesel Musikalisch ins Pfingstwochenende: "Das Zwiebel" und "Peripheriephobie" geben am Freitag, 18. Mai, ein Konzert im Kunstwerk2 an der Trappstraße 6-8, Einlass ab 19, Eintritt sieben Euro. Andres Swiatlowski "Das Zwiebel" liebt Rock 'n' Roll, besonders Rockabilly. Er covert und schreibt eigene Songs. Peripheriephobie haben sich im Sommer 2012 gefunden. Seitdem basteln sie ständig an eigenen Songs mit deutschen Texten zu Pop, Punk und Rock.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei Mo's Jump in- Kiosk an der Grünstraße in Wesel

(RP)