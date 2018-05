Wesel : Auffahrunfall an Schermbecker Landstraße

Wesel Zu einem Auffahrunfall mit Verletzten ist es gestern Nachmittag auf der Schermbecker Landstraße in Wesel gekommen. Wie die Polizei am Abend berichtete, befuhr eine 28-jährige Frau aus Wesel mit ihrem Pkw die Schermbecker Landstraße aus Richtung A3 kommend nach Wesel. In Höhe der Straße Weseler Weg bremste sie mit ihrem Pkw verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Eine in gleiche Richtung mit ihrem Pkw hinter ihr fahrende 44-jährige Frau aus Wesel bremste ebenfalls ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und fuhr auf den Pkw auf.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt und mit Krankenwagen zu einem Krankenhaus nach Wesel verbracht. Zeugen des Unfall werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Wesel unter der Rufnummer: 02811070 zu melden.

(RP)