Niederrhein : Neue Eurothek in der Duisburger Zentralbibliothek

Niederrhein Ab sofort wird Europa in der Duisburger Zentralbibliothek "sichtbar". So formulierte es Bibliotheksdirektor Jan-Pieter Barbian, als er jetzt die neue "Eurothek" vorstellte. Diese neue Themenmediathek ist gedacht als zentrale Informationsstelle für Erwachsene und Schüler. Präsentiert werden zum einen Bücher und Broschüren, zum anderen aber auch Online-Medien für Forschung und Lehre, für Schulen und Weiterbildungszentren sowie für alle, die sich über den Themenkomplex Europa informieren werden. Ein digitaler Bildschirm mit direktem Zugang zu EU-relevanten Webzugängen ergänzt das Angebot. "Das hier ist nur ein Anfang, die Eurothek soll in Zukunft noch wachsen", so Barbian.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zusammen mit der neuen Mediathek wurde eine bemerkenswerte Plakatausstellung eröffnet, die in der Kinder- und Jugendbibliothek in der ersten Etage sowie in der dritten Etage besichtigt werden kann. "Was ist das Verbindende, was ist das Gemeinschaftliche in der Europäischen Kultur?" Mit dieser Fragestellung hatten sich 52 Schüler der vier Duisburger Europaschulen (Abtei-, Krupp-, Landfermann-, Mannesmann-Gymnasium) bei einem Aktionstag beschäftigt, der von der Stadt und dem Land gefördert wurde. Die Schüler waren aufgefordert, ihre Überlegungen zu Europa auf Plakaten darzustellen. Entstanden sind interessante Collagen, die zum Teil auch mit Preisen ausgezeichnet wurden. In einem Plakat findet sich beispielsweise der Satz "Alle unter einem Himmel", der mit einem weit verzweigten Baum illustriert wird. Die Schüler möchten damit die Vielfalt in Europa positiv herausstellen.

Bei einem anderen Plakat wird "Duisburg" mit europatypischen Symbolen buchstabiert. "Die Ehe für alle" wird gleich in zwei Plakaten thematisiert. Auf einem Plakat steht die Tür einen Spaltbreit offen, was als Aufforderung zu verstehen sei, Europa nicht abzuschotten, so eine Schülersprecherin.

(pk)