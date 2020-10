Corona in Wermelskirchen : Zwei Klassen aus zwei Schulen in Quarantäne

Wermelskirchen Kurz vor Beginn der Herbstferien sind am Gymnasium und dem Berufskolleg Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für alle Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet.

Das werden keine überschwenglichen Herbstferien für einige Schüler aus Wermelskirchen. Nachdem bereits am Mittwoch ein Corona-Fall am Städtischen Gymnasium bekannt wurde, ist einen Tag später auch ein Schüler des Bergischen Berufskollegs in Wermelskirchen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie das Gesundheitsamt bekannt gibt, wohnen beide betroffenen Schüler nicht im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Um die stetig steigenden Corona-Zahlen einzudämmen hat das Gesundheitsamt des Kreises aber für die jeweiligen Schulklassen, in denen die infizierten Schüler noch Unterricht hatten, per Allgemeinverfügung Quarantäne bis zum 19. Oktober angeordnet. Sowohl bei den Schülern des Gymnasiums als auch beim Berufskolleg sind Abstrichaktionen angekündigt worden.

Nicht nur in Schulen in Wermelskirchen, Rösrath und Bergisch-Gladbach wurden Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Auch Sportvereine sind derzeit betroffen. Wie dem Gesundheitsamt am Mittwochabend bekannt wurde ist eine Person aus dem Umfeld des Handballvereins Leichlinger TV positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nach erfolgten Ermittlungen stuft das Gesundheitsamt das gesamte Team inklusive Betreuerstab als Kontaktpersonen ersten Grades ein, so dass die betroffenen Personen bis zum 17. Oktober unter Quarantäne gesetzt werden.