Städtisches Gymnasium in Wermelskirchen : Corona-Fall in der Erprobungsstufe des Gymnasiums

Am Gymnasium in Wermelskirchen wurde ein Corona-Fall bestätigt. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Wermelskirchen Am Mittwoch wurde ein Corona-Fall in der Schülerschaft des Städtischen Gymnasiums bestätigt. Derzeit laufen die Kontaktermittlungen. Eltern werden über weitere Maßnahmen vom Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises oder der Schule informiert.

Am städtischen Gymnasium Wermelskirchen ist am Mittwoch ein Corona-Fall aus der Schülerschaft bestätigt worden. Das hat der Rheinisch-Bergische Kreis gemeldet mit dem Hinweis, dass die betroffene Person nicht im Kreis wohnhaft ist. Das Gymnasium bestätigt, dass es sich bei der Person aus der Schülerschaft um ein Kind aus der Erprobungsstufe handelt. Jetzt arbeiten die betroffenen Gesundheitsämter an einem Plan, wie es an der Schule weitergeht. „Wir sind in den Ermittlungen und erstellen derzeit die risikobasierte Bewertung“, heißt es auf Anfrage dieser Redaktion aus dem Kreis.