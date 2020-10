Politik in Wermelskirchen : Senioren Gehör verschaffen – SPD gründet AG 60plus

Politik in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die SPD will die Belange der Generation 60plus mehr in die lokale Öffentlichkeit bringen. Deshalb wird die Arbeitsgemeinschaft 60plus gegründet. Start ist mit der Lobbyarbeit für die ältere Generation Anfang November.

Der SPD-Ortsverein plant die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft 60plus. Das teilt die Vorsitzende Petra Weber mit. „Wir wollen die Belange der Generation 60plus mehr in die lokale Öffentlichkeit bringen“, sagte Gerd Simon, designierter Vorsitzender der in Gründung befindlichen Arbeitsgemeinschaft 60plus bei einem Treffen in kleinem Kreis von engagierten SPD Parteimitgliedern.