Genossenschaft in Wermelskirchen : Bauverein mit zwei Prozent Dividende

Der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Garnich (li.) wurde erneut in das Gremium gewählt. Gemeinsam mit Geschäftsführer Martin Lambotte freute er sich über die „Solidarität“, die das Mitgliedervotum gezeigt habe. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Die Genossenschaft sorgt mit der Halbierung von vier Prozent in den Vorjahren für eine Anpassung an die Lage auf dem Zins-Markt. Die Mitgliederversammlung stimmt mit deutlicher Mehrheit für dieses Vorgehen. Die Verantwortlichen freuen sich über dieses Zeichen der „Solidarität“. Durch den Kauf von knapp 100 Wohnungen an Schumann- und Lortzingstraße ist die Bilanzsumme von 20 auf 28 Millionen Euro gestiegen. Bilanzsumme der Genossenschaft klettert von 20 auf 28 Millionen Euro

Von Stephan Singer

Zwei Prozent sind mehr, als das Guthaben auf einem klassischen Sparbuch derzeit an Zinsen bringt. Das betonte der Aufsichtsratsvorsitzende des Gemeinnützigen Bauvereins, Michael Garnich, auf der Genossenschafts-Mitgliederversammlung mit knapp 40 Anwesenden in der Kattwinkelschen Fabrik: „Unsere Entscheidung ist ein Gebot der Solidarität gegenüber dem Bauverein. Der ist ja dazu da, die Mitglieder mit gutem Wohnraum zu versorgen und nicht als Kapital-Anlage.“ Garnich und der Geschäftsführer Martin Lambotte hatten zuvor die Ausschüttung von zwei Prozent Dividende pro Genossenschafts-Anteil vorgeschlagen – immerhin eine Halbierung, schüttete der Bauverein in den Vorjahren regelmäßig vier Prozent aus.

„Wir haben diesen Vorschlag in der Bauverein-Führung kontrovers diskutiert“, sagte Martin Lambotte, der sich froh darüber zeigte, dass die Versammlung das Vorgehen bei nur einer Gegenstimme mit großer Mehrheit akzeptierte: „Die vier Prozent-Dividende war in den vergangenen Jahren das Maximale, was wir auszahlen durften.“ Aber die Zins-Entwicklung müsse beachtet werden und die sei von neun auf ein Prozent gesunken. „Vier Prozent haben also derzeit nichts mit marktgerecht zu tun. Die werden nicht einmal durch die Zinsen gedeckt, die der Bauverein für sein Eigenkapital erhält“, erläuterte Martin Lambotte.

Info Kein Handschlag für die Jubilare Ehrung Wegen der Corona-Pandemie verzichtete der Bauverein bei seiner Mitgliederversammlung in der Kattwinkelschen Fabrik auf die übliche Ehrung der Jubilare. Der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Garnich verlas die Namen der langjährigen Mitglieder und bedauerte, dass ein Handschlag und Plausch derzeit nicht möglich sind. Jubilare Seit 50 Jahren gehören Dora Lenz, Hans-Georg Buss, Hans Zessin und Lothar Weber der Genossenschaft an. Mit 25-jähriger Mitgliedschaft Silber-Jubilare sind: Georg Ritschel, Sedat Beyaz, Peter Wiendlocha, Luigi Antonio Geusa, Sibel Tuncer, Vera Blankenburg, Fatma Demircan, Michael Kloerss, Martin Schulz, Maike Küchelmann, Jadwiga Schwenk, Marc Loepp. Rita Pfeiffer, Michael Dedek, Dirk Margenberg, Gerd Bergmann, Reimund Zebrala, Josef Scholz, Silvia Goldhan und Ingelore Noske.

Die Mitglieder des Bauvereins (Ende 2019: 926, aktuell: 960) haben insgesamt 1,2 Millionen Euro an Gesellschaftskapital gezeichnet. Die beschlossene Dividende ergibt 8,20 Euro pro Genossenschafts-Anteil, der mit 410 Euro taxiert ist.

In 2019 erzielte der Bauverein einen Jahresüberschuss von rund 435.000 Euro nach 407.000 in 2018 – der Bilanzgewinn betrug 55.000 Euro (2018: 57.000 Euro). 335.000 Euro stellte der Bauverein in die Ergebnisrücklagen ein. Da die Mitgliederversammlung aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie sonst üblich in der ersten Jahreshälfte stattfinden konnte, erfolgte dieser Beschluss durch den Aufsichtsrat – ein Vorgehen, das die Bestimmungen zur Corona-Lage zulassen. Aufgrund der Pandemie sei die niedrige Leerstandsquote von 1,4 Prozent in 2019 im laufenden Jahr nicht zu schaffen, berichtete Martin Lambotte: „Die Zeiten für Sanierungen haben sich verlängert, weil die Handwerksbetriebe nicht gleichzeitig in einer Wohnung arbeiten dürfen – sie müssen nacheinander ans Werk.“ Wäre eine Sanierung vor Corona in vier Monaten möglich gewesen, dauere es aktuell zwischen sechs und sieben Monate bis eine Wohnung fertig ist.

In 2019 habe der Bauverein eine „sprunghafte Entwicklung“ der Bilanzsumme von 20 Millionen Euro auf 28 Millionen erlebt: „Das erklärt sich durch den Kauf von fast 100 Wohnungen an der Schumann- und Lortzingstraße. Mit dem Erwerb wollten wir verhindern, dass die Wohnungen an landläufig als Heuschrecken bezeichnete Investoren fallen.“ Der Vorteil des Bauvereins sei, dass die Genossenschaft diese Wohnungen mit dem vorhandenen Personal bewirtschaften könne.