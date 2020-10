Sport in Wermelskirchen : Spielerfrauen des SSV Dhünn singen für ihre Jungs

Sport in Wermelskirchen

Die „Goldkehlchen“ des SSV Dhünn waren beim Auftaktspiel auf dem neuen Kickergrün an der Staelsmühle nicht zu überhören. Foto: Stephan Singer

Dhünn Mit Unterstützung von Profi-Sängerin Jeanne Altfeld hat der Chor das Lied „Wir sind Dhünner“ mit eigenem Text im Tonstudio aufgenommen. Das erste Heimspiel auf dem neuen Kunstrasenplatz an der Staelsmühle bot die Bühne für die Ur-Aufführung.

Die Spielerfrauen, so bezeichnen sich die jungen Damen selbst, der ersten Herren-Mannschaft des SSV Dhünn haben den Kickern beim ersten Spiel auf dem neuen Kunstrasenplatz an der heimischen Staelsmühle ein Ständchen gesungen: „Werden siegen – jetzt auf neuem Grund. Fort die Asche: Ey Alder, Männers, jetzt geht es richtig rund“, heißt es in den eigens geschriebenen Textzeilen des Liedes „Wir sind Dhünner“ zur Melodie von „Lemon Tree“ (Fool‘s Garden).