Nach Covid-19-Erkrankung : Ilkay Gündogan warnt vor Coronavirus

Manchester Der deutsche Fußball-Nationalspieler war am 21. September positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun erzählt er, wie schlecht es ihm ging und mahnt, sich an die geltenden Regeln zu halten.

Weil Ilkay Gündogan sich mit dem Coronavirus infizierte, musste Bundestrainer Joachim Löw bei der aktuellen Länderspielreise auf den Spieler von Manchester City verzichten. Nun meldete sich Gündogan nach seiner Erkrankung zu Wort: „Zwischenzeitlich hatte es mich schon stark getroffen“, sagte Gündogan. „Erst nach etlichen Tagen ging es mir nach und nach besser. Um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht erinnern, wann es mich bei einem Infekt zuletzt mal so getroffen hatte.“ Inzwischen gehe es ihm wieder „soweit gut“.

Gündogan warnte davor, dass Coronavirus zu unterschätzen. „Mit diesem Virus ist einfach nicht zu scherzen“, stellte der 29-Jährige klar. Man müsse es aufgrund der aktuellen Zahlen wieder viel ernster nehmen. In sozialen Medien hätten einige Nutzer kommentiert, er würde „zu Hause chillen und dann wieder trainieren“, so Gündogan. „Alles, was ich zu diesen Leuten nur sagen kann, ist: Nein! Unglücklicherweise war das kein Vergnügen.“